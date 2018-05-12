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Четыре человека погибли в ДТП в Турции
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В Турции в ДТП с автобусом погибли четыре человека 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Yasin Akgul
По меньшей мере четыре человека погибли и 22 получили ранения в крупной аварии с участием автобуса в провинции Ардахан на северо-востоке Турции, сообщает в субботу газета Sabah.
Отмечается, что ДТП произошло на автодороге между городами Чылдыр и Акташ рано утром в субботу.
Водитель потерял контроль над управлением автобуса, который перевозил учителей и их семьи, отправившихся в туристическую поездку на выходные. В результате автобус перевернулся, погиб сам водитель и трое пассажиров. Состояние пяти из 22 доставленных в больницу раненых оценивается как тяжелое. Начато расследование.
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