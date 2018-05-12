В Ростовской области задержали больше двухсот пьяных водителей за пять дней

Инспекторы ДПС столкнулись с 205 случаями, когда пьяный человек был за рулем или отказывался пройти тест на алкоголь в крови. Из них 39 водителей нарушили закон повторно.

— Сотрудники ГИБДД призывают в случае, если вы выпили спиртное, отказаться от вождения автомобиля и воспользоваться услугами общественного транспорта или такси, — отметили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции напомнили, что, садясь за руль, водители берут ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, и попросили сообщать о пьяных водителях в дежурные части.