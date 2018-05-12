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В Сургуте пьяного водителя немецкого внедорожника остановила «Газель»
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В Сургуте пьяного водителя немецкого внедорожника остановила «Газель» 

Уральский меридиан 25 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Сургуте пьяный водитель «Фольксваген Таурег» устроил дорожную аварию на улице Профсоюзов у 61 дома. По информации «СургутИформ-ТВ» иномарка сбила дорожный знак, пролетела по газону и врезалась в стоявшую на пути «Газель».
В момент столкновения в соседней машине никого не было. Никто не пострадал. Если не считать ущерб городу за сбитый дорожный знак, и самому виновнику аварии. Неожиданный поцелуй двух автомобилей смял бампер «Фольксвагена Туарега».
Позже в ГИБДД сообщили, что у водителя немецкого внедорожника обнаружили признаки алкогольного опьянения.
«Газель» стала последним препятствием для лихого водителя
Источник фотографий: sitv.ru
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