В Сургуте пьяного водителя немецкого внедорожника остановила «Газель»

В Сургуте пьяный водитель « Фольксваген Таурег» устроил дорожную аварию на улице Профсоюзов у 61 дома. По информации «СургутИформ-ТВ» иномарка сбила дорожный знак, пролетела по газону и врезалась в стоявшую на пути «Газель».

В момент столкновения в соседней машине никого не было. Никто не пострадал. Если не считать ущерб городу за сбитый дорожный знак, и самому виновнику аварии. Неожиданный поцелуй двух автомобилей смял бампер «Фольксвагена Туарега».

Позже в ГИБДД сообщили, что у водителя немецкого внедорожника обнаружили признаки алкогольного опьянения.

«Газель» стала последним препятствием для лихого водителя

Источник фотографий: sitv.ru