Mercedes врезался в светофор в Краснодаре

Автомобиль Mercedes врезался в светофорный столб на перекрестке улиц Постовой и Октябрьской. По неподтвержденной информации, водитель легковушки был пьян. Об этом сообщил сайт «Блокнот Краснодар».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел ночью около 02:00. Водитель не справился с управлением и на скорости протаранил светофор. От удара столб повалился на землю. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Водитель автомобиля ВАЗ‐2104 врезался в забор на 56‐м километре Новорижского шоссе. В результате аварии погиб один человек, и еще один пострадал.