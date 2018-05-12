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Mercedes врезался в светофор в Краснодаре
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Mercedes врезался в светофор в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Автомобиль Mercedes врезался в светофорный столб на перекрестке улиц Постовой и Октябрьской. По неподтвержденной информации, водитель легковушки был пьян. Об этом сообщил сайт «Блокнот Краснодар».
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел ночью около 02:00. Водитель не справился с управлением и на скорости протаранил светофор. От удара столб повалился на землю. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Водитель автомобиля ВАЗ‐2104 врезался в забор на 56‐м километре Новорижского шоссе. В результате аварии погиб один человек, и еще один пострадал.
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