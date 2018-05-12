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Девушка за рулём BMW не успела среагировать и попала в аварию
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Девушка за рулём BMW не успела среагировать и попала в аварию 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером в Советском районе в столкновении сошлись автомобили BMW и Honda cr-v.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Морскому проспекту со стороны улицы Жемчужной в сторону Бердского шоссе.
«Honda на выезде с Бердского шоссе затормозила, а девушка на BMW смотрела влево и поздно среагировала, что привело к столкновению», — сообщает «Автоспас».
По данным аварийных комиссаров, в аварии никто не пострадал.
Напомним, вечером 11 мая на перекрестке улиц Большевистская и Днепрогэсовская произошло столкновение четырёх машин. В аварии пострадала девушка. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
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