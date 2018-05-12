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ДТП в Крыму: лихой «Москвич» остановил колонну военной техники
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ДТП в Крыму: лихой «Москвич» остановил колонну военной техники 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. На автодороге в селе Табачное Бахчисарайского района произошла авария с участием легкового автомобиля и военного грузовика. Фото аварии с комментариями очевидцев опубликовано в соцсетях.
На дороге столкнулись автомобиль «Москвич» и КамАЗ, который ехал во главе колонные военных грузовиков.
По версии пользователей, водитель легкового авто совершил маневр, при этом не включив указатель поворота. Военный автомобиль не успел затормозить и врезался в легковушку.
После столкновения водитель следовавшего за КамАЗом военного грузовика также не успел затормозить и врезался в машину, двигавшуюся во главе колонны, отмечают в комментариях пользователи.
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