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Московский водитель получил штраф за три секунды
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Московский водитель получил штраф за три секунды 

Мослента 1 час назад
Московский автомобилист рассказал, что получил штраф, стоя в пробке в правом ряду в центре столицы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам Дмитрия Балаболина, ему пришел штраф и две фотографии, где его автомобиль запечатлен стоящим в правом ряду в ожидании, когда проедут другие машины. «Разница между фотографиями — три секунды», — сказал горожанин.
Издание указывает, что подобные случаи участились из-за установки в пределах Бульварного кольца 100 камер нового типа, которые следят за нарушением правил остановки и стоянки. Устройства, со слов москвичей, просматривают все пространство правого ряда, могут поворачиваться, а радиус их обзора вокруг себя составляет 35 метров. В том случае, если автомобиль по тем или иным причинам остановился в правом ряду, камера начинает отсчет времени и через 10 секунд выписывает штраф в размере трех тысяч рублей.
Ни в ГИБДД, ни в Центре организации дорожного движения, как отмечает «Коммерсантъ», не предупреждали о появлении таких камер в центре Москвы.
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