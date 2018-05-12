В Ставрополе два человека погибли при падении бетономешалки на «Ниву»

Бетономешалка в Ставрополе перевернулась и упала на автомобиль «Нива», находившиеся в нем мужчина и женщина погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГИБДД по региону.

"По предварительной версии, в субботу водитель двигавшейся с уклона бетономешалки "Камаз" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара грузовик перевернулся и упал на стоявшую рядом автомашину «Нива», — говорится в сообщении.

От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир «Нивы» — мужчина и женщина.

"С травмами в больницу доставлен пассажир грузового автомобиля. Водитель «Камаза» не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС", — добавили в ведомстве.

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