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В Ставрополе два человека погибли при падении бетономешалки на «Ниву»
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В Ставрополе два человека погибли при падении бетономешалки на «Ниву» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бетономешалка в Ставрополе перевернулась и упала на автомобиль «Нива», находившиеся в нем мужчина и женщина погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГИБДД по региону.
"По предварительной версии, в субботу водитель двигавшейся с уклона бетономешалки "Камаз" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара грузовик перевернулся и упал на стоявшую рядом автомашину «Нива», — говорится в сообщении.
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир «Нивы» — мужчина и женщина.
"С травмами в больницу доставлен пассажир грузового автомобиля. Водитель «Камаза» не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС", — добавили в ведомстве.
Ранее в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по автомобилям.
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