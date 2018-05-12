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Иномарка вылетела на тротуар: у «Каширинского рынка» столкнулись два автомобиля
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Иномарка вылетела на тротуар: у «Каширинского рынка» столкнулись два автомобиля 

74.ru 47 минут назад
Фото: 74.ru
Около остановки «Каширинский рынок» на северо-западе Челябинска при столкновении двух автомобилей один отбросило на тротуар. По сообщениям очевидцев, на месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.
— На улице Братьев Кашириных, по направлению к ТРК «Родник», напротив гипермаркета «Магнит» два автомобиля врезались, — рассказала 74.ru челябинка Эмма. — ДТП, похоже, с пострадавшими — на месте реанимация, пожарные. Один из автомобилей вылетел на островок на перекрёстке для пешеходов, где люди стоят в ожидании зелёного цвета светофора. В машине, похоже, кого-то зажало. Людей очень много столпилось рядом…
— ДТП возле Каширинского рынка, — рассказал Денис Владиленович. — Я сразу-то и не понял, что там на тротуаре вторая машина… Там давно напрашивается стрелка с поворотом налево с отводом полосы.
По данным сервиса Transport.74.ru/probki, авария произошла в 18:28. Автомобили заняли средний и правый ряд.
В ГИБДД подтвердили информацию о происшествии.
— ДТП произошло в 18:25 около дома № 105 на улице Братьев Кашириных, — рассказали 74.ru в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. — Один из автомобилей после столкновения наехал на ограждение перильного типа. По счастливой случайности никто не пострадал. Причины и другие подробности происшествия выясняются.
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