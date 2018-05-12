Мальчик вылетел из салона машины при аварии в Ставрополье

Смертельная авария случилась в Апанасенковском районе Ставропольского края 12 мая. Мальчика выкинуло из салона автомобиля, в результате чего он погиб. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, водитель Lada Granta не справился с управлением и съехал в поле. Машина опрокинулась, а 12-летнего ребенка выкинуло из салона авто. Он получил травмы и скончался на месте.

Погибший ехал без детского удерживающегося устройства, не был пристегнут ремнем безопасности. В легковушки находились пять человек. Кроме мальчика, никто не пострадал. Водитель сбежал с места ДТП, его разыскивает полиция. Обстоятельства ДТП уточняются

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