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Беременная жительница Саратовской области погибла в ДТП
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Беременная жительница Саратовской области погибла в ДТП 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
Трагедия произошла в Балашове вечером 12 мая напротив дома № 63, расположенного на улице Орджоникидзе. Здесь столкнулись автомобили Audi и Niva Chevolet. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в областной ГИБДД.
В результате столкновения погибла находившаяся за рулем отечественного внедорожника женщина. Предположительно, автоледи находилась в положении. В машине также был 3-летний ребенок. Его спасатели вызволили из покореженного автомобиля при помощи специального инструмента. Несовершеннолетний, состояние которого оценивается как тяжелое, госпитализирован.
Также получил травмы водитель автомобиля Audi, которого доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.
Фото: облспас
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