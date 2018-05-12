Беременная жительница Саратовской области погибла в ДТП

Трагедия произошла в Балашове вечером 12 мая напротив дома № 63, расположенного на улице Орджоникидзе. Здесь столкнулись автомобили Audi и Niva Chevolet. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в областной ГИБДД

В результате столкновения погибла находившаяся за рулем отечественного внедорожника женщина. Предположительно, автоледи находилась в положении. В машине также был 3-летний ребенок. Его спасатели вызволили из покореженного автомобиля при помощи специального инструмента. Несовершеннолетний, состояние которого оценивается как тяжелое, госпитализирован.

Также получил травмы водитель автомобиля Audi, которого доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Фото: облспас