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Легковушку зажало между автобусами в Приморье
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Легковушку зажало между автобусами в Приморье 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Малолитражный автомобиль зажало между двух пассажирских автобусов вечером 14 мая во Владивостоке. Об этом сообщила «ГТРК „Владивосток“ со ссылкой на подписчика WhatsApp „Вести: Приморье“.
Иномарку с девушкой за рулем расплющило между двумя автобусами на улице Котельникова. Пользователи социальных сетей сообщили, что водитель одного из автобусов нарушил дистанцию и врезался в автомобиль. Удар вдавил машину в идущий впереди автобус.
Спасатели достали пострадавшую из поврежденной японской иномарки. Девушка с травмами доставлена в больницу.
100-летний водитель автомобиля Mazda в Риге врезался в Mercedes‐Benz при попытке припарковаться. Мужчина признался полицейским, что не заметил удара и собирался покинуть место ДТП.
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