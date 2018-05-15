Легковушку зажало между автобусами в Приморье

Малолитражный автомобиль зажало между двух пассажирских автобусов вечером 14 мая во Владивостоке. Об этом сообщила «ГТРК „Владивосток“ со ссылкой на подписчика WhatsApp „Вести: Приморье“.

Иномарку с девушкой за рулем расплющило между двумя автобусами на улице Котельникова. Пользователи социальных сетей сообщили, что водитель одного из автобусов нарушил дистанцию и врезался в автомобиль. Удар вдавил машину в идущий впереди автобус.

Спасатели достали пострадавшую из поврежденной японской иномарки. Девушка с травмами доставлена в больницу.