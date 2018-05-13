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В Подмосковье лось спровоцировал крупное ДТП
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В Подмосковье лось спровоцировал крупное ДТП 

Говорит Москва 13 мая 2018
Фото: РИА Новости
Животное выбежало на трассу на 150-м километре Минского шоссе в Можайске. В результате столкнулись автомобили Skoda и Ford.
Три человека погибли, двое пострадали.
В областном управлении МВД пояснили, что авария произошла поздно вечером 12 мая.
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