В Ставропольском крае в ДТП погибли шесть человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля " ВАЗ 2107", двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным с автомобилем " ВАЗ 21099 ", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть человек погибли и один получил тяжелые травмы. Пострадавший госпитализирован в реанимацию города Кисловодска.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе два человека погибли при падении бетономешалки на «Ниву».

Как отмечалось, от полученных травм на месте аварии погибли водитель и пассажир «Нивы» — мужчина и женщина.