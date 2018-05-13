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В Ставропольском крае в ДТП погибли шесть человек
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В Ставропольском крае в ДТП погибли шесть человек 

Газета.Ru 1 час назад
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2107", двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным с автомобилем "ВАЗ 21099", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, шесть человек погибли и один получил тяжелые травмы. Пострадавший госпитализирован в реанимацию города Кисловодска.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе два человека погибли при падении бетономешалки на «Ниву».
Как отмечалось, от полученных травм на месте аварии погибли водитель и пассажир «Нивы» — мужчина и женщина.
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