Tesla на автопилоте врезалась в пожарную машину

В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

В американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в момент аварии электромобиль был на автопилоте.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Калвер-Сити в Калифорнии Tesla на автопилоте врезалась в автомобиль пожарных.

Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически менять полосу движения, парковаться и избегать столкновений.

Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательны и следить за дорогой.