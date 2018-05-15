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Tesla на автопилоте врезалась в пожарную машину
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В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Twitter
В американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в момент аварии электромобиль был на автопилоте.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в городе Калвер-Сити в Калифорнии Tesla на автопилоте врезалась в автомобиль пожарных.
Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически менять полосу движения, парковаться и избегать столкновений.
Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательны и следить за дорогой.
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