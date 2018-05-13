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Шесть человек погибли в ДТП в Ставропольском крае
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В Ставропольском крае произошло ДТП с шестью погибшими 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с шестью погибшими, сообщает телеканал «Звезда» со ссылками на региональное ГИБДД.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107, направлявшегося в сторону Минеральных Вод, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-21099. Выжил только мужчина, который находился за рулём «семёрки». Он получил тяжёлые травмы и госпитализирован в больницу Кисловодска.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Как сообщает Inforeactor, устанавливаются обстоятельства и подробности случившегося.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Крыму один человек погиб и шестеро пострадали.
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