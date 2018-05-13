В Новосергиевском районе в аварии пострадали два человека 

В Новосергиевском районе в районе села Покровка водитель автомобиля «Renault», управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Volkswagen». Тот, в свою очередь, врезался в «ВАЗ-2114». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Renault» с различными травмами были госпитализированы.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Оренбургской области.