Жуткая авария на трассе в Башкирии: элитный внедорожник смял «десятку»

Сегодня в полдень в Давлекановском районе Башкирии произошла авария, которая парализовала движение на трассе. Как рассказали очевидцы, столкнулись элитный внедорожник и ВАЗ десятой модели. Удар оказался такой силы, что один из автомобилей выкинуло в кювет, а второй развернуло и вытащило в центр дороги. От отечественного автомобиля осталась лишь груда металла.

Фото с места ЧП выложили участники сообщества «БашДТП».

— На месте работают полицейские, пожарные и скорая, — пояснил один из свидетелей аварии.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают дорожные полицейские, которые выяснят, кто спровоцировал аварию.