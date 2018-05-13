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Жуткая авария на трассе в Башкирии: элитный внедорожник смял «десятку»
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Жуткая авария на трассе в Башкирии: элитный внедорожник смял «десятку» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня в полдень в Давлекановском районе Башкирии произошла авария, которая парализовала движение на трассе. Как рассказали очевидцы, столкнулись элитный внедорожник и ВАЗ десятой модели. Удар оказался такой силы, что один из автомобилей выкинуло в кювет, а второй развернуло и вытащило в центр дороги. От отечественного автомобиля осталась лишь груда металла.
Фото с места ЧП выложили участники сообщества «БашДТП».
— На месте работают полицейские, пожарные и скорая, — пояснил один из свидетелей аварии.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают дорожные полицейские, которые выяснят, кто спровоцировал аварию.
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