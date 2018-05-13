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Под Первоуральском перевернулась Lada Granta: водитель погиб на месте
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Под Первоуральском перевернулась Lada Granta: водитель погиб на месте 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в 11.30 на 18 км дороги Первоуральск — Шаля перевернулась Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина.
— Водитель неверно выбрал скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям и не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, — сообщили в областном управлении ГИБДД.
В результате машина слетела с дороги и перевернулась. Водитель погиб на месте.
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