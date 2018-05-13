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При столкновении трех машин под Самарой пострадали пять человек
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При столкновении трех машин под Самарой пострадали пять человек 

Волга Ньюс 1 час назад
В пятницу, 11 мая, по предварительным данным, вечером на трассе Самара-Ульяновск в Красноярском районе произошло столкновение трех автомобилей: Peugeot, Renault, Lada Largus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
При каких обстоятельствах произошло столкновение, пока неизвестно. Предположительно, в ДТП пострадали пять человек, среди которых три водителя.
Четверым пострадавшим после оказания помощи назначено амбулаторное лечение и один из водителей госпитализирован в лечебное учреждение. Предварительно, у него травмы средней степени тяжести.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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