Стали известны подробности ДТП с участием КамАЗа, Mercedes и автобуса во Владивостоке

Водителя пассажирского автобуса, по вине которого в результате ДТП пострадали 13 человек, привлекли к административной ответственности во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

На пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в районе дома № 8 по улице Семирадского.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 57-летний водитель пассажирского автобуса марки DAEWOO, двигаясь со стороны улицы Русская, по улице Маковского в направлении улицы Шевченко, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной КамАЗ, водитель которого поворачивал направо. После этого автомашина КамАЗ продолжила движение, совершив столкновение с автомашиной Mercedes Benz МL350.

Стаж вождения водителя автобуса на момент автоаварии составил 30 лет.

В отношении водителя автобуса DАЕWОО возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД РФ или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».