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Стали известны подробности ДТП с участием КамАЗа, Mercedes и автобуса во Владивостоке
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Стали известны подробности ДТП с участием КамАЗа, Mercedes и автобуса во Владивостоке 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Водителя пассажирского автобуса, по вине которого в результате ДТП пострадали 13 человек, привлекли к административной ответственности во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
На пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в районе дома № 8 по улице Семирадского.
Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 57-летний водитель пассажирского автобуса марки DAEWOO, двигаясь со стороны улицы Русская, по улице Маковского в направлении улицы Шевченко, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной КамАЗ, водитель которого поворачивал направо. После этого автомашина КамАЗ продолжила движение, совершив столкновение с автомашиной Mercedes Benz МL350.
Стаж вождения водителя автобуса на момент автоаварии составил 30 лет.
В отношении водителя автобуса DАЕWОО возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД РФ или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».
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Двое приморцев чудом выжили в жутком ДТП Приморцы удивлены, как этому приусоводу выдали права ДТП с участием КамАЗа, Mercedes и автобуса произошло во Владивостоке
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