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Полиция ищет женщину, сбившую на арендованном авто пешехода в СЗАО
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Полиция ищет женщину, сбившую на арендованном авто пешехода в СЗАО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Москве объявлен план «Перехват» после того, как женщина на автомобиле каршеринга сбила пешехода.
Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на пересечении Химкинского бульвара и улицы Свободы в районе Южное Тушино СВАО Москвы.
«Каршеринговый автомобиль марки Renault сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобиль с места ДТП скрылся, введен план «Перехват». За рулем автомобиля каршеринга находилась женщина», — рассказал источник.
Уточняется, что пострадавшей оказана помощь, ее жизни ничто не угрожает.
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