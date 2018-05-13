Полиция ищет женщину, сбившую на арендованном авто пешехода в СЗАО

В Москве объявлен план «Перехват» после того, как женщина на автомобиле каршеринга сбила пешехода.

Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Инцидент произошел на пересечении Химкинского бульвара и улицы Свободы в районе Южное Тушино СВАО Москвы.

«Каршеринговый автомобиль марки Renault сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобиль с места ДТП скрылся, введен план «Перехват». За рулем автомобиля каршеринга находилась женщина», — рассказал источник.

Уточняется, что пострадавшей оказана помощь, ее жизни ничто не угрожает.