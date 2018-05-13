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Кузовщик — талантище! Смотрите, как списанный BMW превращается в конфетку
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Кузовщик — талантище! Смотрите, как списанный BMW превращается в конфетку 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Пострадал не только кузов машины, но и лонжероны, поэтому перед автором видео стояла задача восстановить силовые элементы автомобиля.
Туссик, конечно, снова справился. Для того, чтобы отремонтировать машину, ему пришлось серьезно поработать молотом, а также цепями растягивать некоторые детали авто, чтобы вернуть им первоначальную форму. Как подчеркнул мастер, он использовал минимум покраски.
В итоге, машина выглядит как новенькая. Даже не верится, что возможно настолько идеально в одиночку восстановить авто после столь серьезного ДТП. Правда в комментариях разгорелся спор о том, что лонжероны после выпрямления становятся менее жесткими и уже не выполняют своей функции и при следующей аварии машина может не спасти своего владельца.
Однако Туссик заверил, что это не так. Что ж, поживем — увидим.
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