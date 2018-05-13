Ещё
Детская футбольная команда с Украины попала в ДТП в Беларуси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детская футбольная команда с Украины попала в ДТП в Беларуси 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Беларуси произошло ДТП на трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь». В итоге пострадала детская футбольная команда с Украины. «По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи», — говорится в сообщении опубликованном министерства здравоохранения Беларуси.
Отмечается, что остояние одного из пострадавших детей тяжелое — он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, что в Японии столкнулись школьный автобус и мини-фургон. В автобусе в момент аварии находились школьники. В результате аварии пострадали 17 подростков и водитель автобуса. Все они доставлены в больницу. Один человек погиб.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Прокуратура в Тюмени проверит вырубку сотен деревьев под рынок В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием маршрутного такси В июне автобусам закроют въезд в Екатеринбург
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
В Подмосковье лось спровоцировал крупное ДТП1
Lifan X80 начнут продавать в России
Для чего нужны номера без триколора
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине52
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение