Детская футбольная команда с Украины попала в ДТП в Беларуси

В Беларуси произошло ДТП на трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь». В итоге пострадала детская футбольная команда с Украины. «По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи», — говорится в сообщении опубликованном министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что остояние одного из пострадавших детей тяжелое — он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в Японии столкнулись школьный автобус и мини-фургон. В автобусе в момент аварии находились школьники. В результате аварии пострадали 17 подростков и водитель автобуса. Все они доставлены в больницу. Один человек погиб.