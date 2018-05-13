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Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста на Ленинградском проспекте и скрылся с места ДТП
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Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста на Ленинградском проспекте и скрылся с места ДТП 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту в районе Белорусского вокзала, совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В городе объявлен план «Перехват», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД Агентству «Москва» подтвердили выезд сотрудников полиции по данному адресу. «Поступило сообщение от очевидцев о наезде легкового автомобиля на велосипедиста. Прибывшие на место сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Сведений о пострадавших не поступало», — сказала собеседница агентства.
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