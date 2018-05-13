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Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на северо‑востоке столицы
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Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на северо‑востоке столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
ДТП произошло на Ботанической улице.
Утром в воскресенье, 13 мая, на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 11:15 по московскому времени в районе дома № 15 на Ботанической улице.
— Автомобиль, двигаясь в сторону улицы Академика Королева, при перестроении столкнулся с мотоциклистом, который в результате получил травмы и был госпитализирован, — рассказал собеседник агентства РИАМО.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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