Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на северо‑востоке столицы 

ДТП произошло на Ботанической улице.
Утром в воскресенье, 13 мая, на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 11:15 по московскому времени в районе дома № 15 на Ботанической улице.
— Автомобиль, двигаясь в сторону улицы Академика Королева, при перестроении столкнулся с мотоциклистом, который в результате получил травмы и был госпитализирован, — рассказал собеседник агентства РИАМО.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель «легковушки» сбил велосипедиста на Ленинградском проспекте и скрылся с места аварии
Каршеринговый автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы