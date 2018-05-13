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На подъезде к Верхней Пышме Ford врезался в грузовик, водитель погиб
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На подъезде к Верхней Пышме Ford врезался в грузовик, водитель погиб 

e1.ru 44 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером около 18:50 на втором километре автодороги «Подъезд к Верхней Пышме» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик МАН. За рулём иномарки находился 41-летний мужчина. От полученных травм он скончался до приезда скорой.
— Движение на данном участке частично ограничено: левая полоса рабочая, правая перекрыта, работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Водитель грузовика, 26-летний мужчина, в ДТП не пострадал. В момент столкновения его не было в машине.
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