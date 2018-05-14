Двое сотрудников ДПС пострадали из-за наезда пьяного водителя под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 14 мая. / ТАСС /. Двое сотрудников дорожно— патрульной службы ( ДПС ) пострадали из-за наезда пьяного водителя на патрульную машину под Оренбургом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла в поселке Южный Урал накануне вечером.

"Сотрудники ДПС Оренбурга заметили в дачном массиве автомобиль Citroen , водитель которого нарушал ПДД. Требование инспектора ДПС об остановке водитель проигнорировал, поэтому полицейские организовали преследование", — сказал он. На помощь полицейским направился еще один экипаж ДПС.

"Во время преследования водитель автомобиля Citroen допустил столкновение с автомобилем ДПС, который двигался в встречном направлении. По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного опьянения", — добавили в ведомстве.

В результате ДТП двое сотрудников полиции получили травмы и находятся в больнице, водитель и пассажир автомобиля Citroen также доставлены в больницу. Проводится проверка.