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Двое сотрудников ДПС пострадали из-за наезда пьяного водителя под Оренбургом
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Двое сотрудников ДПС пострадали из-за наезда пьяного водителя под Оренбургом 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Двое сотрудников дорожно— патрульной службы (ДПС) пострадали из-за наезда пьяного водителя на патрульную машину под Оренбургом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла в поселке Южный Урал накануне вечером.
"Сотрудники ДПС Оренбурга заметили в дачном массиве автомобиль Citroen, водитель которого нарушал ПДД. Требование инспектора ДПС об остановке водитель проигнорировал, поэтому полицейские организовали преследование", — сказал он. На помощь полицейским направился еще один экипаж ДПС.
"Во время преследования водитель автомобиля Citroen допустил столкновение с автомобилем ДПС, который двигался в встречном направлении. По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного опьянения", — добавили в ведомстве.
В результате ДТП двое сотрудников полиции получили травмы и находятся в больнице, водитель и пассажир автомобиля Citroen также доставлены в больницу. Проводится проверка.
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