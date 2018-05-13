Нарушитель протаранил машину полиции под Оренбургом

Сегодня вечером в поселке Южный Урал рядом с Оренбургом произошла авария с участием автомобиля ДПС и иномарки.

Предварительно известно, что полицейские вели преследование после того, когда водитель иномарки проигнорировал сигнал патрульных об остановке. Есть вероятность, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Вместе с ним в салоне был один пассажир. Их состояние уточняется.

Машина ДПС после происшествия оказалась полностью разбитой. Машина виновников происшествия получила сильные механические повреждения.

Официальный комментарий ожидается.