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Один человек погиб при столкновении авто с трактором в Саратовской области
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Один человек погиб при столкновении авто с трактором в Саратовской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Один человек погиб при столкновении автомобиля с трактором в Калининском районе Саратовской области, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По имеющимся данным, ДТП произошло днем в воскресенье, 13 мая, на 636-м километре автоподъезда к Саратову. Около 15:00 автомобиль «Вис» врезался в трактор, ремонтировавший дорогу.
Жертвой аварии стал 55-летний пассажир авто. Он скончался на месте. Водитель, 30-летний мужчина, получил травмы. Тракторист не пострадал.
Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель «Вис» не справился с управлением. Кроме того, в момент аварии он был пьян. Ранее его дважды лишали прав за нетрезвую езду, уточнили полицейские.
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