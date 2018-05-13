Колхозный форсаж: гоночный трактор испугал водителей своей скоростью

Тяжелая сельскохозяйственная техника оказалась едва ли не быстрее гоночных болидов. Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска продали на аукционе Sotheby's в Монако за €715 тыс. Об этом сообщает ANSA.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена очень необычная погоня.

Съемка ведется из салона автомобиля. Авто медленно останавливается на обочине проселочной дороги за преградившим путь большим трактором. Заметив это, тракторист начинает движение. Казалось бы, теперь оператору придется снимать долгий и медленный путь вслед за сельхозтехникой, но не тут-то было.

Через несколько секунд тракторист, обдав автомобиль черным едким облаком, прибавляет газу и начинает ехать с невиданной для такой техники прытью. Оператор, явно не ожидавший увидеть такое, с удивлением восклицает вслед уносящемуся трактору: «Эй, эй!».

Автомобиль еле-еле успевает за трактором. В какой-то момент камера опускается к спидометру и фиксирует 115 км/ч. Скорость трактора, а соответственно, и автомобиля, продолжает увеличиваться, становясь все выше. Трактор решает приостановить погоню только на скорости в 135 км/ч. Водитель и пассажир автомобиля начинают со смехом притормаживать вслед за ним.

Между тем, ранее сообщалось о том, что Папа Римский Франциск решил продать свой автомобиль и направить вырученные деньги на благотворительность. Получить при продаже эксклюзивного спорткара Lamborghini Huracan удалось ни много, ни мало, 715 000 евро.