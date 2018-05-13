Вот таких водителей, как на этом седане, — пол-Владивостока

В Сети обсуждают видео с «неадекватным» поведением на дороге во Владивостоке одного из водителей, сообщает PRIMPRESS.

«Вот таких водятлов, как этот на сером седане, — полгорода. А потом удивляемся серьезным ДТП», — написали в популярном инстаграм-паблике, опубликовавшем ролик.

На кадрах видно, как машину с видеорегистратором обгоняет автомобиль, который через несколько метров резко тормозит, чтобы не врезаться в автомобильный поток. От шин при этом идет дым.

Маневры водителя вызвали резкое осуждение у интернет-пользователей.

«Когда же они все перебьются и вымрут. Чтобы спать и ездить спокойно», «Конченый», «Ну явно скоростной режим превышен, что аж дым из-под одного тормозящего колеса» — пишут юзеры.