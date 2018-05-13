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Вот таких водителей, как на этом седане, — пол-Владивостока
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Вот таких водителей, как на этом седане, — пол-Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Сети обсуждают видео с «неадекватным» поведением на дороге во Владивостоке одного из водителей, сообщает PRIMPRESS.
«Вот таких водятлов, как этот на сером седане, — полгорода. А потом удивляемся серьезным ДТП», — написали в популярном инстаграм-паблике, опубликовавшем ролик.
На кадрах видно, как машину с видеорегистратором обгоняет автомобиль, который через несколько метров резко тормозит, чтобы не врезаться в автомобильный поток. От шин при этом идет дым.
Маневры водителя вызвали резкое осуждение у интернет-пользователей.
«Когда же они все перебьются и вымрут. Чтобы спать и ездить спокойно», «Конченый», «Ну явно скоростной режим превышен, что аж дым из-под одного тормозящего колеса» — пишут юзеры.
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