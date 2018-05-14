Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили с пробегом в I квартале

Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом в I квартале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13% — до 368 штук.

Среди подержанных автомобилей люксового сегмента россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley , на долю которой приходится около 36% от общего объема. Это эквивалентно 131 перепроданному экземпляру за первые три месяца текущего года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Около 60% подержанных люксовых машин реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 213 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края — 24. По 6 машин с пробегом люксового сегмента приобретено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях.

Ранее сообщалось, что рынок новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2018 года показал падение на 5% — до 331 штуки.