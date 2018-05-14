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Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили с пробегом в I квартале
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Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили с пробегом в I квартале 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: Автовести
Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом в I квартале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13% — до 368 штук.
Среди подержанных автомобилей люксового сегмента россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится около 36% от общего объема. Это эквивалентно 131 перепроданному экземпляру за первые три месяца текущего года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».
Также в рейтинге самых популярных люксовых автомобилей с пробегом оказались Mercedes-Maybach (118 шт.) с долей 32%, Maserati (52 шт.), Rolls-Royce (42 шт.), Lamborghini (11 шт.), Ferrari (8 шт.) и Aston Martin (6 шт.).
Около 60% подержанных люксовых машин реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 213 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края — 24. По 6 машин с пробегом люксового сегмента приобретено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях.
Ранее сообщалось, что рынок новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2018 года показал падение на 5% — до 331 штуки.
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