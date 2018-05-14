Рынок подержанных люксовых автомобилей в РФ вырос на 13%‍

В первом триместре текущего 2018 года российский рынок люксовых подержанных автомобилей вырос на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, пишет Аналитическое агентство «Автостат». Отмечается что в первые три месяца года 368 люксовых автомобилей с пробегом.

В сегменте Luxury наибольшей популярностью у россиян пользуются подержанные авто бренда Bentley : 131 перепроданный автомобиль был именно этой марки. Это 36% от всех продаж.

На втором месте — Mercedes-Maybach — 32% от всех продаж, это 118 машин.

Третье место у бренда Maserati — 52 автомобиля с пробегом.

Четвертое и пятое места — у Rolls-Royce (42 подержанных автомобиля) и Lamborghini (11 авто) соответственно. Далее идут Ferrari (8 шт) и Aston Martn (6 авто).

Поясняется, что около 60% всех машин сегмента с пробегом (213 штук) были проданы в Москве и Московской области. 30 штук — в Санкт-Петербурге, 24 — в Краснодарском крае. По 6 люксовых машин с пробегом были проданы в Дагестан, Ставропольский край, Воронежскую и Свердловскую области. Еще 77 автомобилей были куплены в 35 регионах РФ в количестве от 1 до 5 штук.

Что касается рынка новых автомобилей сегмента Luxury, то, по данным «Автостата», с января по март текущего года он сократился на 5% и составил 331 проданный автомобиль.