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В России растёт спрос на поддержанные люксовые автомобили
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В России растёт спрос на поддержанные люксовые автомобили 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Bentley, Mercedes-Maybach и Maserati продолжают пользоваться высоким спросом на вторичном рынке люксовых автомобилей, однако в заочной битве этих брендов наблюдаются некоторые изменения. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в первом квартале текущего года в России было реализовано 327 автомобилей класса люкс, что на 13% выше показателей за аналогичный период в прошлом году.
Лидирующая тройка не изменилась: автомобили Bentley, Mercedes-Maybach и Maserati пользуются в этом сегменте наибольшим спросом. Автомобилей Bentley было продано в количестве 131 экземпляра, что позволяет говорить о доле в 36% этого сегмента (40% по итогам 2017 года). Автомобилей Mercedes-Maybach было продано 118 экземпляров, доля проданных автомобилей этой марки составила 32% (около 25% по итогам 2017 года). Автомобилей марки Maserati было продано 52 единиц.
Четвёртое место в списке заняли автомобили Rolls-Royce: за первый квартал было продано 42 единиц этой марки. Пятёрку замкнули быстрые автомобили Lamborghini, продавшись в количестве 11 экземпляров, также было продано 8 автомобилей Ferrari и 6 Aston Martin.
Подавляющее количество люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье — 60% или 213 экземпляров. 30 автомобилей этого класса было продано в северной столице, ещё 24 автомобиля было куплено в Краснодарском крае. По 6 машин было куплено в Дагестане, Воронежской, Ставропольской и Свердловской областях, ещё в 35 регионах России было продано от 1 до 5 экземпляров.
Стоит также отметить, что в первом квартале текущего года был продан 331 новый автомобиль класса люкс, падение продаж по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составило 5%. Ранее портал Карельские Вести публиковал список ТОП-10 премиальных автомобилей российского рынка в I квартале. По материалам: www.kolesa.ru
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