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AC Motors создало в России обособленное подразделение
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AC Motors создало в России обособленное подразделение 

Wroom.ru 38 минут назад
Фото: Wroom.ru
Официальный дистрибьютор грузовых автомобилей JAC на территории России, компания ООО «Джак автомобиль» сообщает об открытии и начале работы обособленного подразделения — Магазин-склад.
Магазин-склад располагается в автогипермаркете «Тракт», в г. Москва, на 32 км. внешней стороны МКАД, в павильоне №2-50А.
Основной задачей Магазина-склада является обеспечение доступности запасных частей JAC для широкого круга потребителей.
Магазин — склад реализует запасные части всей линейки коммерческих автомобилей JAC N-Cерии, представленной в России.
В постоянном наличии будут присутствовать комплекты для выполнения технического обслуживания грузовых автомобилей (фильтрующие элементы, тормозные диски, колодки и т. д.) и детали для непосредственного ремонта автомобилей (от стёкол до элементов кузова).
В дальнейшем на подразделение будет распространяться функционал по реализации этих задач и для легковых автомобилей компании JAC Motors.
Склад запасных частей дистрибьютора будет находиться в состоянии регулярного пополнения, а обеспечение индивидуальных заказов будет вестись напрямую из Китая и доставляться в максимально короткие сроки.
Клиенты могут забрать свой заказ самостоятельно или воспользоваться услугой быстрой доставки в регионы России.
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