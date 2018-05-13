Эксперты раскрыли топ-3 секретов символов на приборной панели авто

Не все «значки», которые может увидеть перед собой водитель, сразу становятся знакомыми.

Зачастую не каждый, кто получил водительское удостоверение, знаком с тем, какие сюрпризы может приготовить ему автомобиль. На панели приборов любого авто есть символы, которые не всегда знакомы даже водителям со стажем, не говоря уж о новичках, которые едва сели за руль.

К примеру, не стоит путать сигналы на приборной панели, сообщающие о включенных передних или задних противотуманных фарах. Они очень схожи между собой, поэтому часто не каждый автолюбитель отличит один от другого. Отличить их можно по рисунку направления света.

Иногда водитель оказывается не осведомлен о том, что значит символ стрелок, идущих по кругу, который обычно расположен не блоке управления климат-контролем. Нажатие на кнопку с таким «значком» включит замкнутую вентиляцию в салоне — воздух перестанет поступать снаружи автомобиля и будет циркулировать внутри.

Возле символа бензоколонки с той или иной его стороны всегда присутствует небольшая стрелка. Она показывает, с какой стороны у автомобиля расположен лючок бензобака. Об этом сообщает портал «Твое авто».