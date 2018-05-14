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В России растут продажи подержанного «люкса»
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В России растут продажи подержанного «люкса»
Вести.Ru
29 минут назад
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Вести.Ru
По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента «люкс» в России в этом году уже выросли на 13%.
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