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В России растут продажи подержанного «люкса»
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В России растут продажи подержанного «люкса» 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента «люкс» в России в этом году уже выросли на 13%.
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