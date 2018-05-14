Как звезды 60-х любили Ford Mustang

Сейчас мало кто об этом помнит, но Ford Mustang был культовым автомобилем среди звезд 60-х.

В качестве примера можно привести историю рок-дуэта Сонни и Шэр. У каждого из представителя пары был свой Mustang, обладавший индивидуальными чертами и настройками.

После расставания дуэта эти автомобили передали Джорджу Баррису для их доработки. Он вспоминает, что каждая машина у звезд выделялась чем-то особенным.

Например, Ford Сонни отличался золотой и коричневой цветовой гаммой. Машина же Шэр имела женственные черты с розовыми оттенками.

Каждая машина имела свой технический набор. Mustang Сонни выделялся двигателем в 4 цилиндра и мощностью 225 лошадиных сил.

У Шэр машина была поскромнее. Ее мотор мог выдать 200 лошадей.

Каждую машину отличали спортивное рулевое управление и силовая тормозная система. Тогда еще не было привычных кондиционеров и других современных штук, отличающих современные автомобили.