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Как звезды 60-х любили Ford Mustang
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Как звезды 60-х любили Ford Mustang 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Сейчас мало кто об этом помнит, но Ford Mustang был культовым автомобилем среди звезд 60-х.
В качестве примера можно привести историю рок-дуэта Сонни и Шэр. У каждого из представителя пары был свой Mustang, обладавший индивидуальными чертами и настройками.
После расставания дуэта эти автомобили передали Джорджу Баррису для их доработки. Он вспоминает, что каждая машина у звезд выделялась чем-то особенным.
Например, Ford Сонни отличался золотой и коричневой цветовой гаммой. Машина же Шэр имела женственные черты с розовыми оттенками.
Каждая машина имела свой технический набор. Mustang Сонни выделялся двигателем в 4 цилиндра и мощностью 225 лошадиных сил.
У Шэр машина была поскромнее. Ее мотор мог выдать 200 лошадей.
Каждую машину отличали спортивное рулевое управление и силовая тормозная система. Тогда еще не было привычных кондиционеров и других современных штук, отличающих современные автомобили.
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