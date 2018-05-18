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На Пролетарской произошло столкновение ВАЗа и велосипедиста
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На Пролетарской произошло столкновение ВАЗа и велосипедиста 

ProOren 18 мая 2018
Фото: ProOren
Инцидент произошел в пятницу, 18 мая, в Оренбурге в районе дома 263 на улице Пролетарской. Об этом сообщает межмуниципальное управления МВД России «Оренбургское».
Водитель «ВАЗ-2111» двигаясь в сторону проезда Нижний, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу велосипедисту, который ехал ему навстречу.
В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний велосипедист получил телесные повреждения:ушибы и ссадины головы и ног. После осмотра медиками он был отпущен домой. Ему назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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