Приморец угнал у своей знакомой Mercedes и разбил его

В Находке задержан подозреваемый в угоне автомобиля марки Mercedes, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 950 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 28-летний приятель потерпевшей.

Подозреваемый после совместного распития алкоголя воспользовался удобным моментом, похитил ключи и уехал на чужом автомобиле. По дороге мужчина не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого машина получила механические повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Приморцу также предстоит выплатить владелице автомобиля марки Mercedes материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.