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Приморец угнал у своей знакомой Mercedes и разбил его
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Приморец угнал у своей знакомой Mercedes и разбил его 

Primpress 32 минуты назад
Фото: Primpress
В Находке задержан подозреваемый в угоне автомобиля марки Mercedes, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 950 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 28-летний приятель потерпевшей.
Подозреваемый после совместного распития алкоголя воспользовался удобным моментом, похитил ключи и уехал на чужом автомобиле. По дороге мужчина не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого машина получила механические повреждения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Приморцу также предстоит выплатить владелице автомобиля марки Mercedes материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.
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Вот таких водителей, как на этом седане, – пол-Владивостока Приморцы не ожидали, что в автобус «прилетит» такое Приморы смогут сдать свои старые автомобили за деньги
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