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За 1,2 млн рублей покупают автомобиль главе Саргатского района для служебного пользования
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За 1,2 млн рублей покупают автомобиль главе Саргатского района для служебного пользования 

Car.ru 22 минуты назад
Фото: Car.ru
На госзакупках появилась информация, о приобретении авто для главы Саргатского района Омской области, тренд был выигран дилером KIA.
Цена автомобиля составила 1,2 млн рублей, это позволило сэкономить бюджет области на приобретение служебного автомобиля на 3%. Машина KIA Cerato будет приобретена в комплектации Premium, исключительно белого цвета, оборудована круиз и климат контролем, датчиками парковки, подогревом лобового стекла, а также сидений, с подушками безопасности, а также цветным дисплеем.
Также сообщается, что у главы Омской области Хохлова имеется личный автомобиль марки Hyundai Creta.
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