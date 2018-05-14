За 1,2 млн рублей покупают автомобиль главе Саргатского района для служебного пользования 

На госзакупках появилась информация, о приобретении авто для главы Саргатского района Омской области, тренд был выигран дилером KIA.
Цена автомобиля составила 1,2 млн рублей, это позволило сэкономить бюджет области на приобретение служебного автомобиля на 3%. Машина KIA Cerato будет приобретена в комплектации Premium, исключительно белого цвета, оборудована круиз и климат контролем, датчиками парковки, подогревом лобового стекла, а также сидений, с подушками безопасности, а также цветным дисплеем.
Также сообщается, что у главы Омской области Хохлова имеется личный автомобиль марки Hyundai Creta.