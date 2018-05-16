Ещё
Орловские полицейские ищут очевидцев ДТП на Наугорском шоссе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орловские полицейские ищут очевидцев ДТП на Наугорском шоссе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Орле ищут очевидцев ДТП, которое случилось около 16.40 15 мая на Наугорском шоссе.
В маршрутном автобусе №17 упала женщина. Её с травмами госпитализировали в отделение нейрохирургии. Пассажиров маршрутки и других очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам ГИБДД: 72-90-00 или 77-24-65.
Свидетелей ещё одного ДТП ищет управление ГИБДД по Орловской области. 11 мая около 17.00 водитель «двенадцатой» сбил на перекрестке улиц Октябрьская и Красноармейская 10-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы, а водитель оставил место ДТП. Впоследствии сотрудники Госавтоинспекции разыскали его. Очевидцев этого ДТП просят сообщить любую информацию, позвонив по телефонам ГИБДД.
АиФ: последние новости
Три человека пострадали в автоаварии в Нововоронеже В Курске вынесли приговор мужчине, по вине которого погибли трое рабочих Власти определились с датой запуска платных парковок в Воронеже
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту490
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто32
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС5
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту33
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД500
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение