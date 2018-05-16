Орловские полицейские ищут очевидцев ДТП на Наугорском шоссе

В Орле ищут очевидцев ДТП, которое случилось около 16.40 15 мая на Наугорском шоссе.

В маршрутном автобусе №17 упала женщина. Её с травмами госпитализировали в отделение нейрохирургии. Пассажиров маршрутки и других очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам ГИБДД : 72-90-00 или 77-24-65.

Свидетелей ещё одного ДТП ищет управление ГИБДД по Орловской области. 11 мая около 17.00 водитель «двенадцатой» сбил на перекрестке улиц Октябрьская и Красноармейская 10-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы, а водитель оставил место ДТП. Впоследствии сотрудники Госавтоинспекции разыскали его. Очевидцев этого ДТП просят сообщить любую информацию, позвонив по телефонам ГИБДД.