Под Орлом водитель ВАЗа насмерть сбил 55-летнюю женщину

В Орловской области под колёсами ВАЗа погибла 55-летняя женщина, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД

Авария случилась в 22.10 12 мая. 37-летний водитель ВАЗ-21152 ехал со стороны Орла и в районе 3 км трассы «Орел-Гать-Лаврово-Редькино» сбил 55-летнюю женщину, которая шла без светоотражателей поздним вечером.

В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи. Всего за выходные на дорогах Орловской области случилось 33 ДТП, в результате которых семь человек получили травмы и один погиб.