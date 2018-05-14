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Под Орлом водитель ВАЗа насмерть сбил 55-летнюю женщину
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Под Орлом водитель ВАЗа насмерть сбил 55-летнюю женщину 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Орловской области под колёсами ВАЗа погибла 55-летняя женщина, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась в 22.10 12 мая. 37-летний водитель ВАЗ-21152 ехал со стороны Орла и в районе 3 км трассы «Орел-Гать-Лаврово-Редькино» сбил 55-летнюю женщину, которая шла без светоотражателей поздним вечером.
В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи. Всего за выходные на дорогах Орловской области случилось 33 ДТП, в результате которых семь человек получили травмы и один погиб.
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