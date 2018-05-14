В Кургане взорвался мусоровоз

Сегодня, 14 мая, около 5 утра в микрорайоне Северный в Кургане жителей улицы Комиссаров разбудил громкий хлопок.

Выбежавшие на звук курганцы, увидели горящий мусоровоз ЗИЛ и покореженную остановку. Ударной волной у остановочного комплекса оторвало боковую стенку. По предварительной информации, машина сначала загорелась, а потом рванул газовый баллон. В результате кабина мусоровоза раскурочена и уничтожена огнем. На месте происшествия работали сотрудники МЧС Зауралья. Они не дали пламени от горящей машины распространиться, и в 05:44 полностью ликвидировали пожар. Обошлось без жертв. Водитель, по словам очевидцев, успел выбраться из машины до взрыва.

Что стало причиной случившегося, выясняется.