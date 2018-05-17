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ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Петербурге
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ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Петербурге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Авария произошла развязке КАД с проспектом Энгельса. Во время происшествия одна из машин перевернулась на крышу.
По словам очевидцев в ДТП пострадали пенсионеры, "Рено Сандеро" которых перевернуло на трассе.
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