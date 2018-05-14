Массовое ДТП произошло в Петербурге

Hyundai Solaris и Jaguar столкнулись на проспекте Культуры, задев несколько машин.

Со слов очевидцев в аварии пострадали пять автомобилей. На месте работают аварийные службы.

Обстоятельства происшествия выясняются.