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Массовое ДТП произошло в Петербурге
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Массовое ДТП произошло в Петербурге 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Hyundai Solaris и Jaguar столкнулись на проспекте Культуры, задев несколько машин.
Со слов очевидцев в аварии пострадали пять автомобилей. На месте работают аварийные службы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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