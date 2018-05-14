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Два водителя столкнулись лоб в лоб в Саратове
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Два водителя столкнулись лоб в лоб в Саратове 

Новости Саратова 42 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел на улице Химическая областного центра вечером 13 мая.
Как сообщили очевидцы происшествия, здесь столкнулись два легковых автомобиля.
Судя по всему, водитель внедорожника не убедился в безопасности маневра поворота и столкнулся со встречным транспортным средством.
В результате столкновения оба автомобиля отбросило к стоявшим во дворе дома машинам. Оба водителя с травмами госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников ДТП.
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