Два водителя столкнулись лоб в лоб в Саратове

Инцидент произошел на улице Химическая областного центра вечером 13 мая.

Как сообщили очевидцы происшествия, здесь столкнулись два легковых автомобиля.

Судя по всему, водитель внедорожника не убедился в безопасности маневра поворота и столкнулся со встречным транспортным средством.