Два водителя столкнулись лоб в лоб в Саратове 

Инцидент произошел на улице Химическая областного центра вечером 13 мая.
Как сообщили очевидцы происшествия, здесь столкнулись два легковых автомобиля.
Судя по всему, водитель внедорожника не убедился в безопасности маневра поворота и столкнулся со встречным транспортным средством.
В результате столкновения оба автомобиля отбросило к стоявшим во дворе дома машинам. Оба водителя с травмами госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников ДТП.