Ещё
На тюменской объездной насмерть сбили мужчину, который вышел из своего автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

На тюменской объездной насмерть сбили мужчину, который вышел из своего автомобиля 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На объездной дороге в районе деревни Зайкова автомобиль Kia сбил водителя другого автомобиля. Мужчина 1966 года рождения скончался на месте. В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что незадолго до столкновения водитель Skoda вышел из своего автомобиля и искал что-то в багажнике. — По словам водителя Kia 1987 года рождения, он не заметил водителя Skoda, который на тот момент был пешеходом. По какой причине мужчина вышел на дорогу и другие обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД, — рассказали в пресс-службе госавтоинспекции. Также инспекторы выяснят, был бы в момент ДТП установлен знак аварийной остановки.
На место ДТП приехали медики, но мужчину уже было не спасти
72.ru: последние новости
На перекрестке Пермякова — Менделева сбили скутериста Дорогу на Пермякова, где просел асфальт, полностью откроют для движения на следующей неделе В аварии на Алебашевской пострадала пенсионерка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍34
Первое видео проезда по Крымскому мосту91
ГИБДД открыла «охоту» на дачников2
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
ОСАГО подорожает175
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение