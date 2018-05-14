На тюменской объездной насмерть сбили мужчину, который вышел из своего автомобиля

На объездной дороге в районе деревни Зайкова автомобиль Kia сбил водителя другого автомобиля. Мужчина 1966 года рождения скончался на месте. В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что незадолго до столкновения водитель Skoda вышел из своего автомобиля и искал что-то в багажнике. — По словам водителя Kia 1987 года рождения, он не заметил водителя Skoda, который на тот момент был пешеходом. По какой причине мужчина вышел на дорогу и другие обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД, — рассказали в пресс-службе госавтоинспекции. Также инспекторы выяснят, был бы в момент ДТП установлен знак аварийной остановки. На место ДТП приехали медики, но мужчину уже было не спасти