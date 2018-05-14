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В Тюменской области пьяный водитель «Лады» сбил 14-летнюю школьницу
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В Тюменской области пьяный водитель «Лады» сбил 14-летнюю школьницу 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В воскресенье, 13 мая, в Тюменской области водитель «Лады» 15-й модели сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии. ДТП случилось в 22:30 в селе Каргалы Викуловского района.
— По предварительным данным, девочка гуляла с другом, и шла по проезжей части улицы Новой. В результате происшествия она получила тяжелую травму — осколочный перелом костей правой голени со смещением. Автомобилем управлял 32-летний житель села, лишенный права управления транспортом, — рассказали в ГИБДД Тюменской области.
С места аварии водитель скрылся, но был установлен и разыскан сотрудниками ГИБДД. При прохождении им освидетельствования установлен факт алкогольного опьянения — показания алкотестера составили 0,39 мг/л.
Всего за минувшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 47 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
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